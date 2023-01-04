В США отмечается резкое увеличение числа детей, которые по ошибке проглотили продукты каннабиса

APS
2023-01-04 03:04

Число маленьких детей, случайно проглотивших пищевые продукты с каннабисом, резко возросло за последние годы в Соединенных Штатах, где рекреационная марихуана стала законной в большинстве штатов.

Согласно исследованию, опубликованному во вторник в научном журнале Pediatrics, в 2017 году чуть более 200 детей в возрасте до 5 лет и младше нуждались в помощи после употребления продукта каннабиса, по сравнению с более чем 3050 случаями в 2021 году. 

Таким образом, рост составил более чем на 1300%. 

Такие продукты, также известные как «съестные припасы», часто выпускаются в виде удобных для детей конфет, шоколадных изделий или печенья.

Опубликовано: Тарас Медведев







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