В США отмечается резкое увеличение числа детей, которые по ошибке проглотили продукты каннабиса
Число маленьких детей, случайно проглотивших пищевые продукты с каннабисом, резко возросло за последние годы в Соединенных Штатах, где рекреационная марихуана стала законной в большинстве штатов.
Согласно исследованию, опубликованному во вторник в научном журнале Pediatrics, в 2017 году чуть более 200 детей в возрасте до 5 лет и младше нуждались в помощи после употребления продукта каннабиса, по сравнению с более чем 3050 случаями в 2021 году.
Таким образом, рост составил более чем на 1300%.
Такие продукты, также известные как «съестные припасы», часто выпускаются в виде удобных для детей конфет, шоколадных изделий или печенья.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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