Смертельный шторм угрожает Калифорнии наводнениями
Сильный шторм, способный вызвать проливные дожди и наводнения, обрушится на Калифорнию в середине недели, предупредили метеорологи во вторник (3 января).
Ожидается, что обширный циклон охватит тихоокеанское побережье США в среду и четверг, и власти призывают жителей к подготовке.
«Это действительно жестокая система, и к ней следует относиться серьезно», — предупредила Служба погоды США (NWS).
По данным NWS, шторм вызовет «обширные наводнения, затопленные дороги, оползни, падение деревьев, массовые отключения электроэнергии, не исключены человеческие жертвы.
Пострадавшее от засухи в течение многих лет, Западное побережье США несколько недель страдало от серии штормов, которые в некоторых местах вызвали рекордное количество осадков.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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