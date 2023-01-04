Смертельный шторм угрожает Калифорнии наводнениями

Сильный шторм, способный вызвать проливные дожди и наводнения, обрушится на Калифорнию в середине недели, предупредили метеорологи во вторник (3 января).

Ожидается, что обширный циклон охватит тихоокеанское побережье США в среду и четверг, и власти призывают жителей к подготовке.

«Это действительно жестокая система, и к ней следует относиться серьезно», — предупредила Служба погоды США (NWS).

По данным NWS, шторм вызовет «обширные наводнения, затопленные дороги, оползни, падение деревьев, массовые отключения электроэнергии, не исключены человеческие жертвы.

Пострадавшее от засухи в течение многих лет, Западное побережье США несколько недель страдало от серии штормов, которые в некоторых местах вызвали рекордное количество осадков.