Стрелок в нью-йоркском метро признал себя виновным в терроризме

Фрэнк Джеймс, 63-летний мужчина, стрелявший в переполненном поезде нью-йоркского метро 12 апреля, признал себя виновным в террористических актах перед федеральным судом, и ему грозит пожизненное заключение.

Во время слушаний в федеральном суде в Бруклине уроженец Нью-Йорка признал себя виновным по десяти пунктам обвинения в «террористическом нападении на общественный транспорт».

Он также был признан виновным обвинению в совершении акта насилия с помощью огнестрельного оружия.

12 апреля 2022 года, в утренний час пик, подозреваемый в противогазе привел в действие два дымовых устройства в переполненном вагоне метро в Бруклине.

После устройства дымовой завесы он открыл стрельбу из пистолета.

Власти отмечали, что только чудо помогло избежать жертв, при этом в результате атаки было ранено 30 человек.