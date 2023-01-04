Стрелок в нью-йоркском метро признал себя виновным в терроризме
Фрэнк Джеймс, 63-летний мужчина, стрелявший в переполненном поезде нью-йоркского метро 12 апреля, признал себя виновным в террористических актах перед федеральным судом, и ему грозит пожизненное заключение.
Во время слушаний в федеральном суде в Бруклине уроженец Нью-Йорка признал себя виновным по десяти пунктам обвинения в «террористическом нападении на общественный транспорт».
Он также был признан виновным обвинению в совершении акта насилия с помощью огнестрельного оружия.
12 апреля 2022 года, в утренний час пик, подозреваемый в противогазе привел в действие два дымовых устройства в переполненном вагоне метро в Бруклине.
После устройства дымовой завесы он открыл стрельбу из пистолета.
Власти отмечали, что только чудо помогло избежать жертв, при этом в результате атаки было ранено 30 человек.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
Храмова Оксана
О чем говорят люди во сне и почему это происходит
Разговоры во сне свойственны 5% взрослого населения планеты. У детей и подростков это случается чаще. На первый взгляд ничего страшного в этом нет. Однако нарушение сна может быть симптомом другого более серьезного расстройства.Подробнее...
-
-