Выступление американской группы в поддержку ЛГБТ шокировало зрителей новогодней программы в Польше
В Польше разразился новогодний скандал после того, как американская группа Black Eyed Peas продемонстрировала поддержку прав ЛГБТ, надев радужные нарукавные повязки во время новогоднего концерта.
Около 8,3 миллиона зрителей смотрели программу общественного вещания «Новогодняя ночь мечты», где велась прямая трансляция праздничного концерта с горнолыжного курорта Закопане.
Депутат Сейма Мартин Вархол осудил «продвижение ЛГБТ» как позор для Польши, которая считается последним оплотом католицизма в Европе.
Правительство Польши, сформированное партией «Право и справедливость» (PiS) и президент Анджей Дуда использовали анти-ЛГБТ-риторику, чтобы выиграть голоса перед выборами в 2019 и 2020 годах.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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