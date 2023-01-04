Великобритания объявит Корпус стражей исламской революции террористической организацией
Великобритания готовится официально объявить иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией, сообщила Daily Telegraph.
Правовое изменение будет означать, что в Великобритании членство в этом формировании или поддержка его деятельности станет уголовным преступлением.
Источники в Уайтхолле сообщили, что заявления пока не ожидается, и многие детали еще предстоит выяснить.
Но, «в целом правильно» считать, что правительство намерено запретить КСИР.
Запрет последует за аналогичным решением, принятым США в 2019 году.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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