Великобритания объявит Корпус стражей исламской революции террористической организацией

Великобритания готовится официально объявить иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией, сообщила Daily Telegraph.

Правовое изменение будет означать, что в Великобритании членство в этом формировании или поддержка его деятельности станет уголовным преступлением.

Источники в Уайтхолле сообщили, что заявления пока не ожидается, и многие детали еще предстоит выяснить.

Но, «в целом правильно» считать, что правительство намерено запретить КСИР.

Запрет последует за аналогичным решением, принятым США в 2019 году.

