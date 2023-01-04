Во Вьетнаме ребенок застрял в 35-метровой бетонной трубе

Спасательные работы продолжаются уже четыре дня после того, как 10-летний мальчик упал в бетонную трубу глубиной 35 метров во Вьетнаме.

Экстренным службам приходится сталкиваться с новыми проблемами из-за труднопроходимой местности и чрезвычайно сложных обстоятельств спасательных работ, сообщил агентству печати Германии представитель администрации провинции Донг Тхап Доан Тан Буу.

«Мы верим, что спасатели сегодня вытащат бетонный столб из земли, но не ждем хороших новостей о судьбе мальчика», сказала представитель администрации.

В трубу ранее опустили видеокамеру, и операторы не заметили признаков жизни ребенка.

Маленький Нам упал в трубу на месте строительства нового моста в субботу. Диаметр бетонной «ловушки» составляет всего около 25 сантиметров.

С помощью специального оборудования спасатели и военные пытаются разрыхлить землю вокруг трубы, чтобы можно было вытащить ее краном.