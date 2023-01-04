Колумбия передала Эквадору бывшего полицейского, обвиняемого в убийстве жены
Во вторник иммиграционные службы Колумбии доставили в Эквадор бывшего эквадорского полицейского Хермана Касереса, в отношении которого ведется расследование по делу об убийстве жены.
«Херман Касерес переведен (из Кито) в город Гуаякиль, где он будет заключен под стражу», сообщило министерство внутренних дел в Twitter.
Подозреваемый уже прибыл в Эквадор, сообщает источник.
Государственное миграционное агентство сообщило в Твиттере, что Касерес был депортирован за убийство своей 34-летней жены Марии Белен Берналь, по запросу эквадорского судьи.
Это преступление стоило должностей тогдашнему министру внутренних дел Патрисио Каррильо и двум генералам МВД. Все трое были уволены президентом Гильермо Лассо.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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