Цой настоятельно рекомендовала Бузовой выйти замуж до 40 лет

Исполнительница Анита Цой посоветовала поющей ведущей Ольге Бузовой срочно выходить замуж, пока ей не исполнилось 40 лет и опн не превратилась "в никому ненужную старую бабку".

Известная певица Анита Цой убеждена, что в 40 лет женщина становится "никому ненужной старой бабкой". По этой причине Цой дала Ольге Бузовой совет в срочном порядке найти свою вторую половинку.

Бузова никогда не скрывала, что хочет быть любимой. К примеру, на Новый год 36-летняя знаменитость загадала желание, пожелав себе мужчину, который "не убежит от нее".

Цой рекомендовала коллеге по сцене пользоваться моментом, пока у нее "есть кожа, молодость, цвет, кайф" и срочно выходить замуж.