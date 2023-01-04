Цой настоятельно рекомендовала Бузовой выйти замуж до 40 лет
Исполнительница Анита Цой посоветовала поющей ведущей Ольге Бузовой срочно выходить замуж, пока ей не исполнилось 40 лет и опн не превратилась "в никому ненужную старую бабку".
Известная певица Анита Цой убеждена, что в 40 лет женщина становится "никому ненужной старой бабкой". По этой причине Цой дала Ольге Бузовой совет в срочном порядке найти свою вторую половинку.
Бузова никогда не скрывала, что хочет быть любимой. К примеру, на Новый год 36-летняя знаменитость загадала желание, пожелав себе мужчину, который "не убежит от нее".
Цой рекомендовала коллеге по сцене пользоваться моментом, пока у нее "есть кожа, молодость, цвет, кайф" и срочно выходить замуж.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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