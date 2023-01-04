Байден примет премьер-министра Японии Кисиду 13 января в Вашингтоне

Президент США Джо Байден примет премьер-министра Японии Фумио Кисида в пятницу, 13 января, в Вашингтоне, сообщил во вторник Белый дом.

Лидеры обсудят ряд острых дипломатических тем, включая Северную Корею, Украину, Китай, экономику и даже изменение климата, заявил представитель исполнительной власти в пресс-релизе.

«Этот визит направлен на дальнейшее развитие связей между нашими правительствами, нашими экономиками и нашими народами», — добавила пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер.

В течение прошлого года Джо Байден и Фумио Кисида «тесно работали вместе над модернизацией альянса между Соединенными Штатами и Японией, включая углубление их сотрудничества в области передовых технологий и развитие свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», говорится в заявлении.

По данным Белого дома, американский президент поддержит председательство Японии в G7 и его мандат в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН.