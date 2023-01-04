США возобновляют полную выдачу иммиграционных виз в Гаване

Американское посольство в Гаване возобновляет в среду выдачу виз кубинцам, желающим поселиться в Соединенных Штатах, в контексте большого потока миграции кубинцев в США.

«Соединенные Штаты работают над обеспечением безопасной, законной и упорядоченной эмиграции кубинцев, расширяя свои консульские услуги в Гаване и возобновляя воссоединение семей», — говорится в заявлении дипломатического представительства США.

В марте посольство США на острове Свободы объявило об открытии своего консульства, закрытого с 2017 года из-за предполагаемых инцидентов со здоровьем, затрагивающих дипломатов.

Затем последовало несколько встреч на высшем уровне по миграционному вопросу, сначала в Вашингтоне, а затем в Гаване, с целью реактивации миграционных соглашений между двумя странами, прерванных при администрации Дональда Трампа (2017-2021 гг.).

В мае консульство возобновило выдачу виз кубинцам, желающим эмигрировать в ограниченном объеме, затем посольство объявило о полном возобновлении процедур, за исключением туристических виз, на январь 2023 года.