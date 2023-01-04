Парусник с сотней гаитянских мигрантов прибыл во Флориду
Более сотни гаитянских мигрантов, путешествующих на борту парусника, прибыли во Флориду во вторник, сообщает Miami Herald.
Судно отплыло в пятницу с северо-запада Гаити, сообщил газете один из его пассажиров.
Пограничная полиция США подтвердила в Twitter прибытие «большой группы мигрантов» на остров Ки-Ларго, примерно в 100 километрах к югу от Майами.
The Miami Herald сообщила, что на паруснике находилось более ста человек, а канал NBC Miami упомянул около 200 пассажиров.
Архипелаг Кис, расположенный на крайнем юге Флориды, в последние дни столкнулся с прибытием сотен мигрантов, большинство из которых с Кубы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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