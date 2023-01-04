МИД России: попытки вытеснить РФ с Ближнего Востока обречены на провал
В российском МИДе заявили о провальности любых попыток Запада вытеснить Москву из стран Ближнего Востока.
В среду сотрудник Министерства иностранных дел РФ Владимир Сафронков публично заявил, что не верит в успешность намерений коллективного Запада вытеснить Россию с ближневосточного пространства.
По мнению Сафронкова, западные государства не желают, чтобы официальная Москва была задействована в разрешении конфликта между Палестиной и Израилем, а также другим странами Ближнего Востока, однако сами эти государства не возражают против участия России в дипломатических процессах региона.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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