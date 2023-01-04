Развожаев: системы ПВО России сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские системы ПВО сбили два украинских дрона над морем в районе Бельбека.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что эти утром, 4 января 2023 года, российские системы противовоздушной обороны отразили очередную атаку со стороны Вооружённых сил Украины в регионе.
Развожаев уточнил, что системы ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата в окрестностях Бельбека, все службы работают в штатном режиме.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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