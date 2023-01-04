Говорят, что первый китайский ресторан в Германии открылся 100 лет назад, издание «Вельт» отыскало исторические вехи.

«В 1923 году в Берлине по адресу Кантштрассе, 130б открылся первый китайский ресторан», сообщает Федеральное агентство гражданского образования в эссе о Берлине.

«Им управлял бывший повар дипломатической миссии, и он назывался «Тяньцзинь», -уточнил источник.

«Тяньцзинь» (буквально «Небесный брод») - это прежнее название северного китайского города и провинции Тяньцзинь.

Сегодня на Кантштрассе 130b/угол Лейбницштрассе находится довольно неприметное здание с магазином очков и аптекой на первом этаже.

По данным Федерального агентства, первые китайцы приехали в Берлин в начале XX века, где учились, например, в Техническом университете Шарлоттенбурга.

В то время посольство Китая также располагалось на соседней Курфюрстендамм. В 1920-х годах ассоциация китайских студентов, существовавшая с 1902 года, располагалась по адресу Кантштрассе, 118.