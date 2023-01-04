NYT: Украина защищается от дешевых российских дронов дорогими ракетами

Газета New York Times утверждает, что украинские войска не смогут долго перехватывать российские беспилотники из-за их большого количества на балансе вооружённых сил РФ.

Утром 4 января американское информагентство The New York Times сообщило, что один российский дрон-камикадзе класса "Герань-2"/Shaheed-136 в среднем стоит около двадцати тысяч долларов, в то время как украинские войска пытаются перехватывать их с помощью ракетных комплексов С-300 и NASAMS.

По данным NYT, пуск одной ракеты из ЗРК С-300 стоит около сто сорока тысяч долларов, в то время как запуск снаряда NASAMS обходится Киеву в $500 тысяч.