Развожаев: российские ПВО сбили два дрона ВСУ в небе над Бельбеком

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о перехвате двух БПЛА украинских войск.

Утром 4 января севастопольский губернатор Михаил Развожаев опубликовал новое срочное сообщение в собственном Telegram-канале, где публично заявил, что системы противовоздушной обороны вооружённых сил России перехватили два беспилотных летательных аппарата армии Украины в небе над акваторией Бельбека.

По данным Развожаева, в результате инцидента со сбитием украинских беспилотников около Бельбека из местных жителей никто не пострадал, а на земле повреждений не зафиксировано.