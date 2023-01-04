Развожаев: российские ПВО сбили два дрона ВСУ в небе над Бельбеком
2023-01-04 09:55
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о перехвате двух БПЛА украинских войск.
Утром 4 января севастопольский губернатор Михаил Развожаев опубликовал новое срочное сообщение в собственном Telegram-канале, где публично заявил, что системы противовоздушной обороны вооружённых сил России перехватили два беспилотных летательных аппарата армии Украины в небе над акваторией Бельбека.
По данным Развожаева, в результате инцидента со сбитием украинских беспилотников около Бельбека из местных жителей никто не пострадал, а на земле повреждений не зафиксировано.
Опубликовано: Ткачёв Андрей