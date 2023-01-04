После посещения Бен-Гвиром Храмовой горы палестинцы запустили ракету в сторону Израиля
2023-01-04 09:57
После неоднозначного посещения Храмовой горы новым министром безопасности Израиля палестинцы в секторе Газа попытались запустить ракету в сторону Израиля.
Однако запуск ракеты во вторник вечером не удался, заявили в израильской армии. Она упала над сектором Газа.
Несмотря на предупреждения, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир впервые с момента вступления в должность посетил Храмовую гору в Иерусалиме.
Боевики палестинских группировок в секторе Газа заявили об «опасной эскалации и провокации» и предупреждали о «религиозной войне» в регионе.
Опубликовано: Тарас Медведев