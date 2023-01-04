Гордон исчез с Первого канала и не появляется в эфире уже 40 дней
2023-01-04 09:58
Ведущий Александр Гордон выходил в эфир Первого канала в последний раз 23 ноября 2022 года в рамках программы "Время покажет". С тех пор звезда экрана не выходит в эфир. Куда исчез телеведущий?
Журналист и телеведущий уже более 40 дней не выходит в эфир Первого канала. Последний раз Гордон появился в передаче "Время покажет" 23 ноября прошлого года, где вел рубрику "Время вспомнить".
Рубрика, которую вел Гордон, появлялась на экранах после несколько раз, но уже с другим ведущим.
Официальных заявлений о смене ведущего не было. Примечательно, что после рубрика "Время вспомнить" и вовсе исчезла.
Опубликовано: Наталья Гончарова