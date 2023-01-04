Гордон исчез с Первого канала и не появляется в эфире уже 40 дней

Ведущий Александр Гордон выходил в эфир Первого канала в последний раз 23 ноября 2022 года в рамках программы "Время покажет". С тех пор звезда экрана не выходит в эфир. Куда исчез телеведущий?

Журналист и телеведущий уже более 40 дней не выходит в эфир Первого канала. Последний раз Гордон появился в передаче "Время покажет" 23 ноября прошлого года, где вел рубрику "Время вспомнить".

Рубрика, которую вел Гордон, появлялась на экранах после несколько раз, но уже с другим ведущим.

Официальных заявлений о смене ведущего не было. Примечательно, что после рубрика "Время вспомнить" и вовсе исчезла.