Бывший глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин направил личное письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Днём среды Дмитрий Рогозин передал письмо послу Франции в России, в котором находился небольшой фрагмент осколка французской гаубичной установки "Цезарь", переданной Киеву со стороны Парижа. Именно из этой гаубицы ВСУ обстреляли Донецк, ранив Рогозина во время нахождения в ресторане в собственный день рождения.

Также в конверте с осколком было сопроводительное письмо, в котором утверждается, что французское правительство будет нести ответственность за помощь украинской армии в осуществлении преступлений военного характера.