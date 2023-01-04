Комментаторы британской газеты Daily Mail выступили с критикой премьер-министра Британии Риши Сунака, который утверждает, что Лондон ещё долго будет оказывать поддержку Украине.

Информационное агентство Daily Mail уведомляет, что в ходе недавних телефонных переговоров с Владимиром Зеленским британский премьер Риши Сунак пообещал Киеву долгосрочную поддержку со стороны Великобритании. После публикации новости об этом читатели DM подвергли Сунака жёсткой критике, некоторые из которых публично назвали политика "идиотом".

Другие пользователи Daily Mail отметили, что финансирование украинских правительства и армии со стороны Лондона происходит за счёт налогоплательщиков.