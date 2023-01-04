ISW: Пригожин подтвердил поражение армии России в Артёмовске

Зарубежный Институт изучения войны утверждает, что глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин косвенно подтвердил данные о неспособности армии России взять под контроль Артёмовск (Бахмут).

4 января пресс-служба ISW уведомила о том, что недавняя поездка Евгения Пригожина в Артёмовск для встречи с бойцами ЧВК "Вагнер" расценивается Западом как поражение России на Артемовском направлении, поскольку во время мероприятия российские солдаты признали, что не могут прорвать оборону армии Украины в Бахмуте, пожаловавшись на нехватку боеприпасов и боевых машин пехоты.

По мнению аналитиков ISW, заявление солдат Пригожина является попыткой ЧВК "Вагнер" переложить ответственность за своё поражение в регионе на министра обороны РФ Сергея Шойгу, который якобы не смог рационально распределить ресурсы на поле боя.