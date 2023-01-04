Нападения на экстренные службы в Берлине устроили сирийцы и афганцы

После новогодних беспорядков в Берлине полиция обнародовала дополнительную информацию о подозреваемых.

В связи с беспорядками были предварительно арестованы 145 человек, большинство из них мужчины, сообщил во вторник вечером представитель полиции.

Все подозреваемые были отпущены после завершения полицейских мероприятий.

Среди нарушителей оказались лица 18 различных национальностей. 45 подозреваемых имеют немецкое гражданство. За ним следуют 27 подозреваемых афганской национальности и 21 сириец.

Первоначально число арестованных составляло 159 человек. По словам представителя полиции, имел место двойной подсчет. Цифры пока предварительные, уточнили в полиции Берлина.

