Гуменюк: ВС РФ нанесут массированный ракетный удар по Украине 7 января

Спикер командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк сделала прогноз о вероятной дате нового массированного ракетного удара армии РФ по Украине.

По мнению Натальи Гуменюк, российские войска вновь массированно атакую территорию Украины ракетами 7 января, когда православные христиане традиционно празднуют Рождество. Гуменюк утверждает, что прошлый массированный ракетный удар российских войск по украинской инфраструктуре был совершён 31 декабря в канун Нового года.

Также Наталь Гуменюк отметила, что ночью 1 января российские дроны-камикадзе тоже были направлены на Киев, однако большинство из них были сбиты.