Щербаков рассказал о планах на Рождество

Известный актер Борис Щербаков рассказал, какие планы он наметил на Рождество.

Новогоднюю ночь звезда экрана и сцены Борис Щербаков встретил со своими родными, а на Рождество намерен пойти в церковь, о чем он сообщил в интервью ФАН.

Щербаков рассказал, чем занимается в праздничные дни. Все свое свободное время он посвящает любимому хобби. Он занимается резьбой по дереву.

Его супруга Татьяна пишет книгу про писателя Антона Павловича Чехова и его семью, уже не первую.