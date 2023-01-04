Воздушная тревога объявлена по всей Украине из-за риска ракетных ударов

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о масштабной воздушной тревоге в стране.

4 января пресс-служба украинского Минцифры сообщила, что сирены воздушной тревоги звучат во всех областях Украины днём среды, поскольку российский истребитель МиГ-31 поднялся в воздух. Известно, что данным самолёт ВКС России способен нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Примечательно, что Министерство цифровой информации не объявило тревогу в Луганской Народной республике, которую Киев считает своей территорией.