Брухунова высказалась по поводу пустых залов на концертах Петросяна

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова прокомментировала информацию о пустых залах на выступлениях артиста.

Пятая супруга комика Евгения Петросяна и по совместительству его концертный директор Татьяна Брухунова ответила недоброжелателям по поводу невостребованности артиста.

Брухунова опровергла слухи по поводу пустых концертных залов юмориста, разместив видео из Кремлевского дворца.

Ролик любимая женщина Евгения Вагановича подписала так: "Видео для тех, кто пустил в СМИ слухи о том, что Евгений Ваганович не собирает зрительные залы. Малый зал Кремлевского дворца. 1400 мест".