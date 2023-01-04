Войска РФ ликвидировали создателя игры «Соколы-Джура» Юрченко в Артёмовске

Российские военные уничтожили бойца украинской армии Олега Юрченко на Артемовском участке фронта.

Официальный Telegram-канал журналиста Владимира Соловьёва уведомляет, что 2 января российские войска ликвидировали бойца ВСУ Олега Юрченко при боях на Артемовском направлении под Бахмутом.

По данным Соловьёва, Юрченко является основателем детской общеукраинской игры "Соколы-Джура", которая получила критику на Западе в связи с тем, что данное мероприятие прививает несовершеннолетним любовь к ультраправым политическим идеям националистической направленности и ненависть к России.