Количество прошедших техосмотр белорусов сократилось на 15.8% в 2022 году

В "Белтехосмотре" сообщили о числе жителей Беларуси, которые прошли профильную процедуру до 1 января.

Днём среды "Белтехосмотр" обнародовал пресс-релиз, в котором сообщил, что за 2022 год лишь 1 миллион и 340,6 тысяч человек прошли технический осмотр автотранспорта. Примечательно, что в 2021 году данный показатель был выше на 15,8 процентов.

Кроме того, пресс-служба "Белтехосмотра" уведомляет, что самое большое количество белорусов, которое прошло техосмотр своих машин, было зарегистрировано в марте прошлого года и составляет 160 тысяч человек. Вместе с тем в декабре данную процедуру проходило наименьшее количество жителей страны: всего 81 тысяча граждан.