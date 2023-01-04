Садальский резко высказался по поводу фильма "Самоирония судьбы" с участием Бузовой и Киркорова

Актер Станислав Садальский недоволен ремейком советской картины "Ирония судьбы", где снялись поющая ведущая Ольга Бузова и певец Филипп Киркоров.

Станислав Садальский в интервью Вячеславу Манучарову резко высказался по поводу идеи снять новогодний ремейк "Иронии судьбы" с Ольгой Бузовой в главной роли.

Садальский возмущен тем, что сейчас в кино снимаются "непрофессиональные люди".

"СамоИрония судьбы!" вышла в эфир ТНТ 31 декабря. Участие в ней приняли Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Клава Кока, Анна Асти, Михаил Галустян, Павел Воля и другие комики.