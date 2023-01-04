Волочкова сообщила, что готовится к поездке на Мальдивы, ставшей для балерины традиционной
2023-01-04 12:19
Артистка балета Анастасия Волочкова готовится к вылету на Мальдивы. Кто же составит компанию эпатажной балерине в этом путешествии?
Анастасия Волочкова сообщила, что вся в предвкушении своего традиционного путешествия на Мальдивы.
В соцсетях знаменитость пошутила, что ездит на Мальдивы, как на дачу.
Балерина не стала уточнять, поедет ли с ней ее новый избранник, с которым Волочкова "грозилась" сыграть свадьбу в январе 2023 года.
Опубликовано: Наталья Гончарова