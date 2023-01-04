Прокуратура Варшавы: россиян и белорус предстанут перед судом за шпионаж

APS
2023-01-04 12:22

Пресс-служба варшавской прокуратуры анонсировала суд над гражданином России и гражданином Беларуси.

Днём 4 января Генеральная прокуратура Варшавы обнародовала свежий пресс-релиз, в рамках которого сообщила, что на территории Польши были задержаны гражданин Беларуси и гражданин РФ, которые подозреваются в осуществлении шпионской деятельности в пользу Минска и Москвы.

Примечательно, что в варшавской Прокуратуре отказались обнародовать данные об обстоятельствах, при которых местные полицейские задержали россиянина и белоруса.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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