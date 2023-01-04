Издание "РИА Новости" утверждает, что в Херсоне было найдено имущество солдат нацистской Германии.

Военные корреспонденты газеты "РИА Новости" сообщают, что росгвардейцы обследовали жилище сотрудника Службы безопасности Украины в Херсоне, обнаружив там вещи нацистских солдат времён Второй мировой войны.

По данным "РИА Новости", в доме агента СБУ найден пропуск велосипедиста с нацистской печатью, который датируется 1942 годом. Также в доме украинца обнаружили военные каски с нацистской символикой.

Работники Росгвардии изъяли найденные артефакты, передав их на попечительство музейным работникам в качестве военного трофея при боях в Херсонской области.