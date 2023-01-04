Находящиеся в состоянии алкогольного опьянения иностранные наёмники ВСУ убили трёх украинских солдат на блокпосту в Николаевской области.

4 января информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на осведомлённый источник, сообщило о том, что пьяные иностранные наёмники, воюющие в составе ВСУ и нацбатов, провоцировали конфликт с подконтрольными Киеву силовыми структурами на блокпосту в Николаевской области.

В результате возникшей конфликтной ситуации наёмники убили трёх украинских военнослужащих, что доказывает факт того, что иностранные боевики оказываются не подконтрольные даже Службе безопасности Украины.