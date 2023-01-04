Экс-супруги Матвейчук и Глазкова проводят новогодние праздники вместе

Актеры Глеб Матвейчук и Елена Глазкова проводят новогодние праздники вместе. Тот факт, что они в разводе, знаменитости не считают препятствием для этого.

Актеры Елена Глазкова и Глеб Матвейчук развелись в прошлом году, но остались друзьями и даже праздники проводят вместе.

У артистов есть двое детей - Алиса, которой 4 года, и двухлетний Александр.

Именно из-за них наследников экс-супруги продолжают видеться и сохранять семейную атмосферу.

Глазкова разместила в соцсетях совместное фото на фоне елки, о чем сообщает "Starhit".