Resonance: Киев признан лучшим городом планеты в 2023 году

4 января агентство Resonance признало Киев лучшим городом мира в текущем году.

В среду издание Resonance опубликовало список лучших городов мира в 2023 году, поместив столицу Украины на первое место. В сообщении отмечается, что в Киеве существенно улучшилось функционирование городской инфраструктуры, а общественный транспорт был оперативно заменён до его поломки, в то время как скверы, парки и места массовых гуляний прошли процедуру реставрации.

Примечательно, что сразу после Киева в списке лучших городов планеты от агентства Resonance идут британский Лондон, французский Париж и американский Нью-Йорк.