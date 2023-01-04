Минобороны РФ: войска России отразили контратаку ВСУ на Дорожнянку в ДНР
2023-01-04 13:10
Российские военные отбили украинскую контрнаступательную операцию в районе населённого пункта Дорожнянка.
Представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков провёл дневной брифинг ведомства 4 января, где сообщил, что вооружённые силы Украины предприняли неудачную попытку контрнаступления на позиции российских военных возле города Дорожнянка в Донецкой Народной республике.
Конашенков утверждает, что войска России успешно купировали украинскую контрнаступательную операцию ВСУ, отбросив силы противника на ранее занимаемые рубежи.
Опубликовано: Ткачёв Андрей