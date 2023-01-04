МО РФ: войска России уничтожили 180 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Пресс-секретарь Минобороны России по вопросам спецоперации Игорь Конашенков сообщил о ликвидации группировки украинских военных в ДНР и Запорожской области.

4 января генерал-лейтенант армии России Игорь Конашенков заявил, что группировка российских военных в зоне спецоперации ликвидировала 180 солдат вооружённых сил Украины в районе населённых пунктов Новоукраинка, Владимировка и Пречистовка Донецкой Народной республике, а также городе Червоное Запорожской области.

По данным Конашенкова, также российские военные уничтожили пять украинских танков, пять БМП, три бронированных легковых автомобиля и десять обычных машин.