Минобороны РФ: российские войска уничтожили РСЗО «Ураган» в Артёмовске

За сутки ведения спецоперации вооружённые силы России поразили украинскую артиллерийскую систему "Ураган" на Артемовском направлении.

Днём среды официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что возле населённого пункта Артёмовск в Донецкой Народной республике между российскими и украинскими артиллеристами началась ожесточённая борьба контрбатарейного характера, из которой войска РФ вышли победителями.

Конашенков утверждает, что в результате нанесения прицельного удара российская артиллерия уничтожила украинскую реактивную систему залпового огня "Ураган".