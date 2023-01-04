Минобороны РФ: российские войска уничтожили РСЗО «Ураган» в Артёмовске
2023-01-04 13:18
За сутки ведения спецоперации вооружённые силы России поразили украинскую артиллерийскую систему "Ураган" на Артемовском направлении.
Днём среды официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что возле населённого пункта Артёмовск в Донецкой Народной республике между российскими и украинскими артиллеристами началась ожесточённая борьба контрбатарейного характера, из которой войска РФ вышли победителями.
Конашенков утверждает, что в результате нанесения прицельного удара российская артиллерия уничтожила украинскую реактивную систему залпового огня "Ураган".
Опубликовано: Ткачёв Андрей