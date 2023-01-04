Войска России уничтожили 5 ДРГ Украины на Краснолиманском направлении

4 января российские военные ликвидировали пять украинских диверсионно-разведывательных групп на Краснолиманском участке фронта.

В среду пресс-секретарь Минобороны России по вопросам СВО в Украине Игорь Конашенков сообщил, что в ходе боёв на Краснолиманском направлении в Донецкой и Луганской Народных республиках российские войска уничтожили пять групп диверсантов вооружённых сил Украины, нанеся потери ВСУ в количестве 150 убитых и раненых солдат.

Также Конашенков подчеркнул, что армия РФ смогла ликвидировать один украинский БТР, три пикапа и семь бронеавтомобилей на Краснолиманском направлении спецоперации.