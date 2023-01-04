Минобороны РФ: войска России уничтожили группу диверсантов ВСУ возле Харькова

В российском Министерстве обороны сообщили о ликвидации украинских диверсантов в Харьковской области.

Генерал-лейтенант армии России Игорь Конашенков сообщает, что 4 января российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу украинских войск возле города Лиман Первый в Харьковской области.

По имеющимся в распоряжении Конашенкова сведениям, за день боёв на Купянском направлении российские военные уничтожили порядка сорока украинских солдат, и две легковых машины. Также известно, что ВС РФ нанесли огневое поражения пяти группировкам украинских диверсантов на Краснолиманском направлении.