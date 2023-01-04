Войска России наступают на Донецком направлении, уничтожив 100 солдат ВСУ

Министерство обороны России сообщило об успешном продолжении российской наступательной операции на Донецком участке СВО.

Днём 4 января спикер Минобороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков провёл новый брифинг, в ходе которого сообщил, что за день активного наступления российских военных на Донецком направлении российские военные ликвидировали порядка ста украинских солдат.

Во время брифинга Конашенков также рассказал, что вместе с уничтоженными бойцами ВСУ войска России поразили один вражеский танк, четыре бронеавтомобиля и пять обычных машин.