Издание Klymenko Time сообщило о сносе двух советских памятников в украинском Днепропетровске.

4 января журналисты газеты Klymenko Time сообщили о том, что жилищно-коммунальные памятники украинского города Днепропетровск произвели демонтаж монумента солдату Красной армии и Герою Советского Союза Александру Матросову. Также в городе снесли памятник танку Т-34.

Накануне в Одессе произошёл снос памятника основательнице города российской императрице Екатерине ll, что случилось благодаря итогам голосования в местном горсовете.