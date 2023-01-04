Klymenko Time: в Днепропетровске снесли памятник Герою СССР Матросову и танку Т-34
2023-01-04 13:37
Издание Klymenko Time сообщило о сносе двух советских памятников в украинском Днепропетровске.
4 января журналисты газеты Klymenko Time сообщили о том, что жилищно-коммунальные памятники украинского города Днепропетровск произвели демонтаж монумента солдату Красной армии и Герою Советского Союза Александру Матросову. Также в городе снесли памятник танку Т-34.
Накануне в Одессе произошёл снос памятника основательнице города российской императрице Екатерине ll, что случилось благодаря итогам голосования в местном горсовете.
Опубликовано: Ткачёв Андрей