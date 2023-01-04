Лоза раскритиковал традиционный фестиваль Песня года 2022
2023-01-04 13:46
Певец и композитор Юрий Лоза остался не в восторге от ежегодного фестиваля "Песня года 2022". Что пришлось не по нраву музыканту?
Юрий Лоза остался не в восторге от праздничного концерта "Песня года-2022".
Ежегодный фестиваль транслировался на телеканале "Россия-1" 1 января.
Музыкант раскритиковал тексты песен на праздничном концерте, назвав их "кощунством". Своим мнением по поводу артист поделился на своей страничке "ВКонтакте".
Опубликовано: Наталья Гончарова