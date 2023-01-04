Лоза раскритиковал традиционный фестиваль Песня года 2022

Певец и композитор Юрий Лоза остался не в восторге от ежегодного фестиваля "Песня года 2022". Что пришлось не по нраву музыканту?

Юрий Лоза остался не в восторге от праздничного концерта "Песня года-2022".

Ежегодный фестиваль транслировался на телеканале "Россия-1" 1 января.

Музыкант раскритиковал тексты песен на праздничном концерте, назвав их "кощунством". Своим мнением по поводу артист поделился на своей страничке "ВКонтакте".