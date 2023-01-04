Шойгу: «Адмирал Горшков» выходит в дальнее плавание, где испытает «Цирконы»

Министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал выход фрегата "Адмирал Горшков" в дальнее плавание.

В среду днём глава Минобороны России Сергей Шойгу принял участие в процедуре спуска на воду российского фрегата "Адмирал Горшков", где сообщил, что корабль выходит в дальнее плавание по Индийскому и Атлантическому океану, посетив также акваторию Средиземного моря. В церемонии также принял участие Владимир Путин.

В ходе своей речи Шойгу отметил, что "Адмирал Горшков" имеет в своём распоряжении гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые намерен испытать во время путешествия.