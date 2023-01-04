Шойгу заявил о способности «Цирконов» гарантированно преодолеть любую ПРО

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу раскрыл отличительную особенность российской гиперзвуковой ракеты "Циркон".

В среду состоялась церемония выхода в дальнее плавание российского фрегата "Адмирал Горшков", который имеет на борту гиперзвуковые ракеты "Циркон" отечественного производства. Во время церемонии выступил Сергей Шойгу, заверивший, что "Цирконы" способны обойти противовоздушную оборону любого противника.

Примечательно, что в церемонии принял участие Владимир Путин, который заслушал доклад Сергея Шойгу по видеосвязи, отдав приказ о начале дальнего плавания "Адмирала Горшкова".