Садальский признался в любви Максаковой после того, как актеров поженили в Сети
2023-01-04 14:04
Станислав Садальский признается, что питает к коллеге Людмиле Максаковой теплые чувства. Значит ли это, что знаменитости собираются пожениться?
Станислав Садальский и Людмила Максакова не только коллеги, но даже больше, чем друзья.
Садальский не стал скрывать, что любит актрису, но о браке речи нет.
Звезд "поженили", так как они ни раз делились совместными фото в сети, на которых демонстрируют друг к другу теплые чувства.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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