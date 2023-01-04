Садальский признался в любви Максаковой после того, как актеров поженили в Сети

Станислав Садальский признается, что питает к коллеге Людмиле Максаковой теплые чувства. Значит ли это, что знаменитости собираются пожениться?

Станислав Садальский и Людмила Максакова не только коллеги, но даже больше, чем друзья.

Садальский не стал скрывать, что любит актрису, но о браке речи нет.

Звезд "поженили", так как они ни раз делились совместными фото в сети, на которых демонстрируют друг к другу теплые чувства.