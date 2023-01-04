Брутян очаровала не только детей Прилучного, но и его мать
2023-01-04 14:15
Зепюр Брутян обладает редким обаянием. Актриса сумела расположить к себе детей Павла Прилучного от первого брака и свекровь. Как ей это удалось?
Молодая супруга Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян выложила в сеть видео, где свекровь Любовь Прилучная распаковывает велотренажер, которые ей на Новый год подарили сын и невестка.
Мама актера осталась очень довольна подарком.
Зепюр подписала ролик так: "Когда родители счастливы, дети вдвойне счастливы".
Опубликовано: Наталья Гончарова