Брутян очаровала не только детей Прилучного, но и его мать

Зепюр Брутян обладает редким обаянием. Актриса сумела расположить к себе детей Павла Прилучного от первого брака и свекровь. Как ей это удалось?

Молодая супруга Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян выложила в сеть видео, где свекровь Любовь Прилучная распаковывает велотренажер, которые ей на Новый год подарили сын и невестка.

Мама актера осталась очень довольна подарком.

Зепюр подписала ролик так: "Когда родители счастливы, дети вдвойне счастливы".