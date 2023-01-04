Волочкова застряла в столице Мальдив из-за сломанного самолета, который должен доставить звезду на острова

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что у нее без приключений не выходит жить. Самолет, на котором знаменитость должна была вылететь из столицы Мальдив (город Мале), сломался.

Артистка балета Анастасия Волочкова не может вылететь из столицы Мальдив, города Мале.

Гидросамолет, на котором знаменитость должна была быть доставлена на острова, сломался, о чем Анастасия сообщила в соцсетях.



Балерина заявила, что теперь "под нее" меняют воздушное судно.



Звезда сцены пожалолась, что жить без приключений у нее никак не получается.