Скончался астронавт Уолтер Каннингем, член первого экипажа «Аполлона»

Бывший американский астронавт Уолтер Каннингем скончался в возрасте 90 лет, сообщило в среду американское космическое агентство NASA.

Уолтер Каннингем служил в команде Аполлона-7, первой миссии программы Аполлон, в ходе которой в октябре 1968 года в космос была доставлена команда из трех астронавтов.

11-дневная миссия стала испытанием для американской программы освоения космоса.

Модуль «Аполлон» впервые был испытан в космосе с тремя людьми на борту. Уолтер Каннингем, Уолтер Ширра (командир миссии) и Донн Эйзеле сменили экипаж Аполлона-1, который погиб в результате пожара в своей кабине во время испытаний в феврале 1967 года.