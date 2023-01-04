Рамзан Кадыров уточнил число освобожденных российских военнопленных в декабре
2023-01-04 14:55
Глава Чечни озвучил точную цифру военнослужащих, которых удалось обменять в предновогодние дни.
Всего из плена в канун нового года вернулось в Россию 82 российских военных.
За весь декабрь удалось договориться с Киевом об обмене в общей сложности 200 военнослужащих ВС России, попавших в плен.
Глава Чечни отметил, что работа по обмену пленными ведется постоянно при содействии Минобороны и спикера Госдумы РФ Володина, который стал куратором работы парламента в направлении гуманитарных операций на Донбассе.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
-
Наталья
Волочкова застряла в столице Мальдив из-за сломанного самолета, который должен доставить звезду на острова
Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что у нее без приключений не выходит жить. Самолет, на котором знаменитость должна была вылететь из столицы Мальдив (город Мале), сломался.Подробнее...