Рамзан Кадыров уточнил число освобожденных российских военнопленных в декабре

Глава Чечни озвучил точную цифру военнослужащих, которых удалось обменять в предновогодние дни.

Всего из плена в канун нового года вернулось в Россию 82 российских военных.

За весь декабрь удалось договориться с Киевом об обмене в общей сложности 200 военнослужащих ВС России, попавших в плен.

Глава Чечни отметил, что работа по обмену пленными ведется постоянно при содействии Минобороны и спикера Госдумы РФ Володина, который стал куратором работы парламента в направлении гуманитарных операций на Донбассе.